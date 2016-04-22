Наша компания «СкупкАА» специализируется на скупке любых транспортных средств, не зависимо от модели, года выпуска, текущего эксплуатационного состояния.

Мы выкупим ваш автомобиль по самой выгодной цене!

Ещё мы скупаем запчасти, мотоэкипировку, инструмент гидравлический, электрический и наборы.

Приобретение недвижимости, ремонт квартиры, дорогостоящее лечение за границей – это лишь малый перечень случаев, когда появляется срочная необходимость в крупной сумме денежных средств. Но как быть, если вы находитесь не в самом выгодном финансовом положении? Выход есть: оперативная продажа автомобиля.