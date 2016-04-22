Скупка на выгодных условиях
Дорого выкупим:
авто, мото,
диски и покрышки,
мотоэкип, инструмент
Выкуп мотоциклов
Битых, проблемных,
сломанных, ненужных
Онлайн оценка, быстрый выезд, деньги сразу.
Скупка колес
Выкупим диски
и резину мото/авто
Оценим онлайн за 5 минут, выкуп в день обращения.
Скупка инструмента:
наборы, электрический
и гидравлический
Быстрая оценка, деньги сразу.
Узнать стоимость продаваемого товара
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Выкупим технику, запчасти, б/у мотоэкипиовку или инструмент по хорошей цене
Быстрая оценка и моментальная выплата.
Наша компания «СкупкАА» специализируется на скупке любых транспортных средств, не зависимо от модели, года выпуска, текущего эксплуатационного состояния.
Мы выкупим ваш автомобиль по самой выгодной цене!
Ещё мы скупаем запчасти, мотоэкипировку, инструмент гидравлический, электрический и наборы.
Приобретение недвижимости, ремонт квартиры, дорогостоящее лечение за границей – это лишь малый перечень случаев, когда появляется срочная необходимость в крупной сумме денежных средств. Но как быть, если вы находитесь не в самом выгодном финансовом положении? Выход есть: оперативная продажа автомобиля.
Автоэвакуатора
Мотоэвакуатора
Специалистов
Какие аспекты учитываются при приобретении транспорта
Окончательная стоимость автомобиля формируется исходя из следующих ключевых аспектов:
- Иностранный (отечественный) авто/мото и его марка.
- Год выпуска и текущий пробег по счетчику.
- Технические/эксплуатационные характеристики транспортного средства на сегодняшний момент (диагностируется силовой агрегат, трансмиссия, осматривается внутреннее убранство салона и.т.д).
- Имеется ли по транспорту действующий кредит/лизинг и срок его погашения.
При появлении любых сомнительных вопросов, которые касаются оценки подержанного транспорта с пробегом, не думайте дважды, звоните для получения профессиональной консультации одному из специалистов нашей компании. Они готовы предоставить исчерпывающий ответ по любому вашему запросу.
Как организована скупка автомобилей на запчасти и необходимые документы, сроки оформления договора купли-продажи и получения денег – только часть нюансов, которые находятся в их ведении.
Этапы выкупа
Основные лесозаготовительные работы:
Заявка
Свяжитесь с нами удобным для вас способом. Можете сразу писать нам в мессенджеры и прикрепить фото того, что хотите продать.
Всю контактную информацию вы сможете найти в разделе “Контакты”.
Оценка
Производится предварительная оценка стоимости. По фото определяем состояния товара.
Окончательная оценка проводиться непосредственно уже на месте встрече, при осмотре товара в живую.
Расчет и оформление
Расчет наличные/безналичные. И если это транспорт то оформляем, заполняем ДКП. Если ПТС утеряна, то продавец пишет расписку и подтверждает на видео.
Основные бонусы и выгоды от сотрудничества с нами
Чтобы продать авто, вы можете прибегнуть к услугам специализированного автосалона или разместить объявление на одном из рекламных ресурсов, но только наша компания гарантирует оперативную скупку бу авто и взаимовыгодные условия сотрудничества.
Мы выгодно отличаемся следующими показателями:
- организован быстрый выезд оценщика в любой территориально удаленный район СПб;
- вы получаете всю сумму денежных средств на руки в день реализации;
- дополнительно возможна скупка бу шин от вашего авто;
- производится оценка транспортного средства в режиме онлайн (высылается фото по е-mail);
- осуществляется скупка машин любых марок и предприятий-изготовителей, не зависимо от года выхода с конвейера и текущего состояния.
Skupkaa.ru: оперативная скупка подержанных автомобилей с пробегом, мотоциклов и инструмента по самой выгодной для вас цене.
Что мы скупаем:
Отзывы наших клиентов
Продажа битого авто
Позвонил в компанию «СкупкАА», рассказал всю ситуацию, выслал фото своего битого авто на Вацап. Ребята из компании, быстро сделали предварительную оценку по фото. Приехали цену подтвердили, сразу рассчитались и увезли авто. Было приятно иметь дело!
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